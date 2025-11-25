Mejor el ministro no hubiera hablado

Para lo que dijo, se piensa que habría sido mejor que el ministro de la Presidencia, José I. Paliza, no hubiera hablado. ¿Qué les parece?

En medio de las tensiones no pasa por alto la advertencia de China de que apoya la soberanía de Venezuela. ¿Se entiende el mensaje?

Dice el exdirector de la Policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, que el narco sigue incidiendo en el ámbito político. ¿Algo más?

El tiroteo a la residencia del alcalde de Navarrete plantea muchas interrogantes que tienen necesariamente que despejarse. ¿De acuerdo?

Si no se establece una vigilancia efectiva es un hecho que la alcaldía del DN se pasará el tiempo recuperando espacios públicos. ¿Estamos?

Por cierto, la Digesett tiene que hacer algo contra los vehículos que ocupan aceras de la calle Rafael Augusto Sánchez, en La Fe. Es terrible.

Salud Pública tiene un problema con la vacunación y la prevención de enfermedades. Falta promuever campañas de orientación.

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, insiste en que se necesita la reforma fiscal. Pero el detalle está en que tiene que ser consensuada.