Santo Domingo.– La Comisión Militar y Policial (COMIPOL) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) mantuvo desplegadas sus unidades en todas las vías del país durante el paso de la huracan Melissa, con un refuerzo especial en las regiones Sur y Este, así como en la autopista Duarte (Cibao Sur).

Las brigadas de la COMIPOL trabajaron intensamente en el retiro de escombros, poda y remoción de árboles caídos que obstaculizaban el tránsito, como ocurrió en el tramo Barahona–Pedernales, donde se logró habilitar el paso tras la caída de varios árboles.

De igual forma, las unidades permanecieron activas en la circunvalación de Santo Domingo y en distintos puntos afectados, brindando asistencia a los conductores a pesar de las intensas lluvias.

El despliegue incluyó habilitación de vías, acompañamiento en emergencias y protección a los ciudadanos, asegurando la movilidad y seguridad en las zonas más vulnerables durante el fenómeno meteorológico.