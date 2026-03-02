¿Cómo afectará el ataque a Irán los precios del petróleo?

El incremento de los precios del petróleo podría ser el primer efecto por estos predios del ataque de Estados Unidos a Irán. ¿De acuerdo?

No es por nada, pero sería bueno saber si el Gobierno aprueba o desaprueba el ataque militar de Estados Unidos e Israel a Irán. ¿Se puede?

Con la acción, Donald Trump ni consultó al Congreso de su país ni mucho menos a las Naciones Unidas. La decisión fue atento a él.

Algunos países pidieron a Irán que no respondiera los bombardeos, pero la petición llegó tarde. La nación islámica contraatacó.

Abel Martínez ha negado rumores de que tiene su mudanza preparada del PLD para Fuerza del Pueblo. De todas formas, el tiempo dirá.

Parece el juego de cero mata cero la salida y retorno de militantes del PLD y Fuerza del Pueblo que se juramentan en los partidos. ¡Y la celebración!

La Anje cita la reforma fiscal entre las prioridades del país para este año. Consensuarla entre todos los sectores es la gran prueba.

Contundente la respuesta del canciller sobre la soberanía. Dijo que se fortalecía con apego a la Constitución y con cooperación. ¿O no es así?