RD en Canadá.-

El haber viajado a Ottawa y Montreal a participar de la primera muestra de cine dominicano en Canadá nos ha permitido constatar la fuerza de la cultura.

Mediante tres películas de géneros distintos (comedia, drama y documental) proyectadas en ese evento en Ottawa-Gatineau y Montreal se ha dado un paso enorme que fortalece la imagen cultural y turística del país.

La embajada dominicana y el Ministerio de Turismo, (Oficina de Turismo en Montreal) y la Dirección General de Cine (DGCINE) indican que los cuatro días de proyecciones de Juanita (Leticia Tonos), Colours (Luis Cepeda) y el documental Hay un país en el Mundo (José Enrique Pintor) han aportado una nueva imagen de lo nacional ante los asistentes a la muestra fílmica.

Las tres películas lograron un efecto que impactó a sus públicos, fundamentalmente latinoamericanos, pero con presencia de muchos canadienses.

Me causó una agradable impresión, el amor que evidencian por su trabajo, los hombres y mujeres de la embajada dominicana en Canadá y de la oficina del Ministerio de Turismo en Montreal, organizadoras del evento, y que logró una alianza interesante con el recinto de Ottawa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución que es todo un centro cultural de exposición y promoción de la cultura hispanoamericana.

Una discreción total: La experiencia de captar como opera ese recinto de la UNAM en la capital canadiense, me hace saltar una pregunta: ¿Por qué la UASD no tiene un recinto similar, por ejemplo, en New York, o en Boston, o en San Juan, Puerto Rico? Tras regresar de Canadá, de ver sus tulipanes y su arte público en forma de estatuas en plazas y frente a sus museos, tras ver cómo trabaja por su país el personal dominicano, me siento orgulloso de ser dominicano.