Eugenio Suárez de los Rojos de Cincinnati luego de batear un jonrón ante los Reales de Kansas City, el martes 24 de febrero de 2026, en Goodyear, Arizona. (AP Foto/Chris Carlson)

Tampa, Florida, EE.UU.– Durante la última década, Kevin Gausman logró que le cantaran 709 strikes con lanzamientos fuera de la zona, cifra que lo coloca empatado en el tercer lugar más alto en las Grandes Ligas.

“Habría pensado que quizá estaba entre los 20 primeros, pero estar entre los cinco primeros es una locura. Supongo que el veredicto todavía no está del todo claro. Veremos qué pasa y cómo tenemos que ajustarnos”, dijo Gausman, lanzador derecho de los Azulejos de Toronto.

El debut del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS, por sus siglas en inglés) en temporada regular marcará un antes y un después, con beneficiados y perjudicados, cuando entre en funcionamiento la noche del miércoles en el partido entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.

Respaldado por la tecnología Hawk-Eye, el sistema utiliza 12 cámaras para determinar con alta precisión —cercana a una sexta parte de pulgada— si un lanzamiento atraviesa la zona de strike.

Kyle Hendricks lideró las mayores con 777 strikes cantados durante la última década en lanzamientos que debieron haber sido bolas, según MLB Statcast. Le siguieron Aaron Nola (747), Gausman y Zach Davies (709 cada uno), Kyle Gibson (697), Patrick Corbin (694), Marcus Stroman (671), Zack Greinke (667), Martín Pérez (647) y Kyle Freeland (631).

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“Supongo que eso es algo bueno porque haces que las bolas parezcan strikes», dijo Nola. «Va a haber cosas quizá buenas y malas, pero creo que lo bueno, en las situaciones grandes y en los partidos grandes, va a ayudar muchísimo. Hemos visto a lo largo de los años que nuestro lado pierde juegos por una mala decisión”.

En sentido contrario, Corbin encabezó las Grandes Ligas en bolas que debieron haberse cantado como strikes, con 470. Le siguieron Chris Sale (461), Nola (460), Carlos Rodón (450), Yu Darvish (442), Sonny Gray (439), José Berríos (438), Steven Matz (436), y Jon Gray y Justin Verlander (435 cada uno).

“Todos los umpires siempre tenían como… te dan un poquito aquí, son un poco estrictos allá. Como bateador y como lanzador, lo sabes. Pero todo es por la manera en que se colocan y ven ciertas zonas mejor que otras», comentó Verlander, ganador tres veces del premio Cy Young y de regreso con Detroit para el inicio de su campaña número en las Grandes Ligas.

«Y ahora creo que los ponen en una situación en la que tienen que cantar esta zona teórica, en lugar de crear su propia zona de strike, con la que probablemente son mucho más consistentes”.

Mookie Betts lideró a los bateadores en strikes cantados que debieron haber sido bolas, con 714.

«Él conoce la zona de strike tan bien como cualquiera y sí parece que sale perjudicado en muchas decisiones. Es un tipo en quien sin duda confiaría para impugnar una decisión”, resaltó Dave Roberts, el mánager de los Dodgers.

Después de Betts estuvieron Eugenio Suárez (684), José Ramírez (657), Paul Goldschmidt (656), Aaron Judge (653), Marcus Semien (631), Xander Bogaerts (625), Alex Bregman (603) y Christian Yelich (594).

“Cuando no teníamos un sistema de impugnación, solo intentabas hacerlo lo mejor posible y entender que hay cosas que están fuera de tu control. Definitivamente, los jugadores que son un poco más pacientes siempre van a tener eso. Simplemente entendemos que esa es la naturaleza de esto”, señaló Goldschmidt.

Giancarlo Stanton tuvo 440 strikes cantados en lanzamientos fuera de la zona de strike y 351 bolas en lanzamientos que debieron haber sido strikes.

“Con la impugnación, puedes cambiar todo el juego ahí mismo. Si revocas una decisión, eso podría alargar 15, 20 lanzamientos más para un pitcher”, afirmó Stanton, bateador designado de los Yankees.

Carlos Santana recibió la mayor cantidad de bolas que debieron haberse cantado como strikes, con 636. Le siguieron Mike Trout (612), Suárez (558), Ramírez (554), George Springer (539), Andrew McCutchen (513), Cody Bellinger (487), Freddie Freeman (471) y Ryan McMahon (466).

Statcast ha estado calculando con base en la zona de strike del reglamento en la parte frontal del home y usando la postura del bateador. A partir de este año, lo calculará con la zona de strike del ABS medida en el centro del plato y basada en la estatura del bateador.

Los equipos intentaron preparar a los jugadores usando el ABS en la práctica de bateo y haciendo que el marcador señalara las decisiones de bola/strike.

El umpire Ryan Additon observa la pantalla luego de que una llamada fuera retada usando el Sistema Automatizado de Bolas/Strikes durante la tercera entrada del partido de entrenamientos de primavera entre los Marlins de Miami y los astros de Houston el miércoles 25 de febrero de 2026, en Jupiter, Florida. (AP Foto/Jeff Roberson)

Un lanzamiento con cuenta de 1-1 a menudo puede inclinar un turno al bate. Nola vio el ABS en uso en agosto pasado cuando hizo tres aperturas de rehabilitación por lesión en Triple-A Lehigh Valley.

“Vamos a tener que ver qué hacen los umpires, si de verdad van a ser tan estrictos como lo fueron allá”, manifestó.

Statcast mostró que el 1,6% de los lanzamientos fuera de la zona fueron cantados como strikes el año pasado, por debajo del 2,1% en 2024 y la cifra más precisa desde el 4,2% cuando el seguimiento comenzó en 2008.

Solo el 2,1% de los lanzamientos en la zona fueron decretados bolas, un ligero aumento desde el 1,7% en 2024, pero muy por debajo del 4,3% en 2008.

Los lanzadores que prosperaban consiguiendo decisiones apenas más allá del borde pueden perder esos strikes, y decisiones fallidas memorables pueden revertirse, como la recta con cuenta de 2-2 de Mark Langston a Tino Martinez en el primer juego de la Serie Mundial de 1998, que pasó sobre el plato y por encima de las rodillas, pero el entonces umpire Richie Garcia —ya retirado— la cantó como bola. Un lanzamiento después, Martinez conectó un grand slam para romper el empate, lo que impulsó a los Yankees a una victoria por 9-6 y a una barrida en cuatro juegos.

Garcia no desea que hubiera existido el ABS en aquel entonces.

“Prefiero aguantarme las críticas”, dijo.