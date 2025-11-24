ARCHIVO - Joel Payamps (31), lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, lanza hacia el home plate durante la octava entrada de un juego de béisbol contra los Rays de Tampa Bay, el 11 de mayo de 2025, en Tampa, Florida. (AP Photo/Phelan M. Ebenhack, Archivo)

Atlanta.– Los Bravos de Atlanta y el lanzador derecho Joel Payamps pactaron este lunes un contrato de un año por 2,25 millones de dólares, en una nueva gestión del club para asegurar la continuidad de un brazo veterano en su bullpen.

Atlanta reclamó a Payamps de waivers de los Cerveceros de Milwaukee el 22 de septiembre. Payamps, de 31 años, permitió una carrera en 2 2 /3 entradas con Atlanta y terminó la temporada con una efectividad de 6.84 en 30 juegos.

Payamps tiene una efectividad de 3.41 con diez salvamentos en siete temporadas. Estableció un récord personal con seis salvamentos para Milwaukee en 2024.

También te puede interesar:

El acuerdo con Payamps es el segundo movimiento de Atlanta en menos de una semana para mantener a un relevista derecho veterano.

Los Bravos volvieron a firmar al cerrador cubano Raisel Iglesias con un contrato de un año por 16 millones, anunciado el miércoles.

Atlanta ha tenido un comienzo de temporada baja muy activo. El equipo también adquirió el miércoles al hondureño Mauricio Dubón de los Astros de Houston a cambio de Nick Allen.