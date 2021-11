Comportamiento propio de un mal vecino

Claude Joseph,

Canciller de Haití.-

Su comportamiento es propio de un mal vecino. No se puede decir que también de mal amigo, porque amigo no ha sido nunca. La preocupación del Gobierno por la suerte de Haití no es para que la agradezcan, como debería ser, pero tampoco para que la reproche. No es calumnia que su país requiere ayuda contra las bandas.

Elsa de León,

Exgobernadora de Samaná.-

Su manera de impulsar la vacunación contra la covid parece que le costó el cargo. Pero lo que parece es que le tenían el agua puesta. Decir que haría una fiesta por la muerte a causa de la enfermedad de personas no inoculadas era más para amonestarla que para destituirla. Su caso es una lección para los demás funcionarios.

Román Jáquez,

Presidente de la JCE.-

El método para conformar la junta del Distrito Nacional y otras se corresponde con la transparencia y la confianza de que tienen que estar revestidos los órganos. Que ciudadanos, iglesias, sociedad civil y partidos políticos propongan candidatos es una forma de comprometer en el proceso a la población.