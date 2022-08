Compra de útiles escolares: el dolor de cabeza de todos los años

A pocos días de que se inicie el año escolar 2022-2023, con fecha programada para este lunes 19 de septiembre, ya los padres, tutores y representantes de los estudiantes comenzaron a realizar sus respectivas compras de útiles escolares, con las mismas quejas de siempre “útiles muy caros”.

“Compraré para lo que me dé el dinero que no creo sea mucho”, “ahora no es como antes que a los uniformes solo había que lavarlos y plancharlos bien y soltarle el ruedo y se podía usar de nuevo”, son solo algunas de las quejas que externan los padres compradores, a manera de murmullo o hablando con otros compradores que no conocen, en tiendas de la capital.

Aunque para los niños muchas veces ir a las tiendas a comprar sus útiles escolares representa un divertido viaje, para los padres o tutores esta acción es un dolor de cabeza que les durará todo el año lectivo 2022-2023. Jorge González

En un recorrido realizado por un equipo de este diario por varias tiendas de la capital y la provincia Santo Domingo, entre 11:00 de la mañana y 3: 00 de la tarde era notoria la asistencia de decenas de personas a las áreas de ventas de uniformes, mochilas, mascotas y otros útiles escolares.

Casi todos los padres o tutores coinciden en afirmar que después de los libros (que no serán tratados en este reportaje) los zapatos, mochilas y loncheras son los útiles más costosos, y luego están los uniformes, cuadernos y otros utensilios.

El precio de los zapatos para niños y niñas (de 3 a 12 años), cuestan entre 800 y 1,900 pesos siempre y cuando sean calzados genéricos (marcas no reconocida o de baja gama). Los pantalones están entre 600 y 900 pesos, mientras que los tshir sin importar el color rondan los 750 pesos.

Cuadernos, lápices, lapiceros, borradores, sacapuntas, son de los utensilios más baratos.

Las mochilas dependiendo de la marca, la calidad y el personaje que tenga costará entre 600 y 3,500 pesos, los cuadernos dependiendo del número de páginas se venden entre 65 y 125 pesos. Los termos para agua, “ahora algo imprescindible para los estudiantes” están entre 150 y 1,500 pesos.

“El Gobierno siempre dice que dará uniformes, mochilas y libros, pero estos solo se ven en la prensa y en muy pocos lugares. Y da pena que esto sea así ya que con la carestía y los bajos salarios que uno gana sería una buena ayuda”, expresó Ismael Rojas, taxista.

Aunque pueda parecer extraño, pero no lo es, donde todo se complica es en los cursos de kindergarten y preprimaria en donde los materiales a utilizar son con características muy especiales y fabricados fuera del país. Las masillas, pinturas, gomas, lápices y crayones son por lo regular muy caros.

“Todo se complica cuando uno tiene tres niños de diferentes edades que deben ir a la escuela. Imagínese que usted, gasté 6 mil pesos en cada niño, eso son 18 mil pesos que uno nunca los tiene, porque vive el día a día, eso afecta el año entero”, Liliana Franco.

Datos

Costos en pesos

Pantalón 800

Tshirt 750

Zapatos 900 a 2,000

Mochilas 900 a 2,500

Termos 200-1,000