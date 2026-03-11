Comunidad de Villa Riva agradece la nueva vía inaugurada por el presidente Abinader

Los dominicanos de Villa Riva, en la provincia Duarte, que viven en esta ciudad y son hijos de productores agrícolas, no pueden ocultar su alegría por la reconstrucción e inauguración de la carretera que conecta su pueblo con la autopista del Nordeste (Juan Pablo II).

En un comunicado, vecinos como Juan Hernández, Antonio López, Wilfredo Lantigua, Hiciano Rivas, Ana del Orbe, Hipólito Báez, Altagracia Contreras, Iris de Marmolejos, Ernesto Cuevas, Isidro Sierra, José Antonio Madera y Carlos M. Ruiz contaron.

«Nuestros padres y familiares se dedican a cultivar arroz, cacao, plátano y a la cría de vacas lecheras. Antes, el mal estado de la vía hacía que muchos vehículos se quedaran atascados y que los frutos se perdieran. A veces, incluso era imposible sacar los productos del pueblo.»

Ahora, con la carretera reconstruida, Villa Riva se conecta mejor con el Cibao Central, con una vía más segura y moderna, lo que marca un antes y un después para la región. La obra de 10,3 km beneficia a más de 50,000 personas, impulsa el comercio local y facilita el acceso a destinos turísticos en María Trinidad Sánchez y Samaná.

Además, se instalaron muros de gaviones y se adecuó el río Yuna, modernizando la infraestructura vial y apoyando un desarrollo más sostenible. Los habitantes expresan su gratitud al presidente Luis Abinader por escuchar las necesidades de la comunidad y hacer realidad este proyecto.