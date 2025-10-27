Alumnos del nivel inicial comparten en su tiempo libre de recreo en la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en el sector Cristo Rey./Foto Guillermo Burgos

La docencia preuniversitaria se reanudó este lunes con asistencia entre 53 % y 90 % en diferentes centros educativos del Distrito Nacional, luego de la suspensión de clases a causa de la tormenta Melissa —ahora huracán—, cuyas fuertes lluvias e inundaciones afectaron gran parte del país.

Durante un recorrido realizado por El Nacional, se comprobó que la asistencia estudiantil fue con relativa normalidad. La mayoría de las escuelas y liceos retomaron sus labores sin mayores contratiempos, según informaron sus respectivos encargados.

En la Escuela Primaria Fidel Ferrer (EPRIFF), ubicada en el ensanche La Fe, la asistencia alcanzó el 80 % de una matrícula de 512 estudiantes, informó su directora Amarilis Camarena. Aunque las clases se desarrollaron con normalidad, la principal dificultad señalada por la docente fueron las filtraciones de agua en algunos espacios del plantel, un problema recurrente tras lluvias intensas.

Por su parte, en el Liceo Unión Panamericana, en Miraflores, la asistencia superó igualmente el 80 %, y las instalaciones no sufrieron daños durante el paso del fenómeno.

“También la asistencia de los maestros es completa”, destacó su director Pedro Soñé, quien explicó que las únicas afectaciones registradas fueron pequeñas inundaciones en las calles aledañas, debido a los problemas de drenaje pluvial de la zona.

En el Centro Educativo Juan Pablo Duarte, del sector Villa Consuelo, la asistencia alcanzó el 90 % de los 900 estudiantes matriculados, informó su director Victorino Germosén. El plantel, que cumplirá 82 años en marzo próximo y data de la era de Trujillo, no sufrió filtraciones ni daños estructurales.

Mientras tanto, en la Escuela Primaria Benito Juárez, en Cristo Rey, se reportó la asistencia de 512 de 970 alumnos, equivalente al 53 %.

Recuperación de clases

Germosén adelantó que el centro, con más de ocho décadas, recuperará los tres días de docencia perdidos (miércoles, jueves y viernes) conforme al marco legal del Ministerio de Educación. Además, también activarán el protocolo de clases a distancia.

“Hoy nos vamos a reunir con el cuerpo docente para trazar estrategias y recuperar los días de clase perdidos. Una modalidad que podríamos implementar son tareas virtuales, ya que contamos con los dispositivos y la tecnología”, explicó.

De su lado, la directora Josefina Geraldo, de la Escuela Primaria Benito Juárez, indicó que realizarán un programa para recuperar los días de clases, “con actividades extras en el hogar.”

Estas autoridades educativas aseguraron que se mantiene la vigilancia preventiva y el monitoreo de infraestructura escolar, especialmente en los centros con historial de filtraciones. Con la reincorporación paulatina de estudiantes y docentes, los centros del Distrito Nacional buscan recuperar el ritmo académico interrumpido por Melissa.

Escuelas cerradas

El Ministerio de Educación (Minerd) informó que las provincias bajo alerta roja se mantendrán con las docencias suspendidas debido a los efectos del huracán Melissa, que actualmente incide sobre el territorio nacional con lluvias y ráfagas de viento.

De acuerdo con reportes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), estas zonas son: Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco, como medida preventiva para salvaguardar la vida de los estudiantes y docentes.