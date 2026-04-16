Hace un mes el enajenado, narcisista y abusador sexual que desgobierna Estados Unidos, cuyo nombre no escribiré ni mencionaré jamás para no ensuciar mi boca y mi intelecto, dijo, de forma burlona, reiterando amenazas anteriores, «Toda mi vida he estado oyendo hablar de Cuba y Estados Unidos. ¿Cuándo iba Estados Unidos a hacerlo? Creo que tendré… el honor de tomar Cuba». «Ya sea liberarla, tomarla —creo que podré hacer lo que quiera con ella, a decir verdad—. Son una nación muy debilitada en este momento».

Días antes, el presidente cubano Díaz Canel emitió unas declaraciones que las agencias internacionales de prensa quisieron presentar como una claudicación, pero que fueron las mismas desde los tiempos de Fidel “Negociamos con EE.UU para buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales».

USA ha venido asfixiando energéticamente a la isla en los últimos meses, el abusador sexual firmó, en enero, una orden que amenaza con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla. Venezuela, que era uno de sus principales proveedores de crudo, dejó de enviárselo después de que tropas estadounidenses la invadieran e impusieran una presidente títere.

El presidente de Cuba denunció el “daño criminal” que, según afirmó, ha causado el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, tras reunirse con legisladores demócratas estadounidenses, que visitaron el país, Pramila Jayapal, representante por Washington, y Jonathan Jackson, por Illinois.

Tras su visita a Cuba, Jayapal y Jackson afirmaron: “Vimos de primera mano bebés prematuros en incubadoras en grave riesgo porque no pueden funcionar sin electricidad; niños que no pueden ir a la escuela por falta de combustible; pacientes con cáncer sin acceso a tratamientos; escasez de agua por fallas eléctricas y familias incapaces de conservar alimentos”.

Diaz Canel también aseguró que «Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable». No pedirá un fusil como Silvio, pero pronto ha de regresar a Cuba a ayudar con, y en lo que sea, el que escribe “algo más que salud”.