Santiago.- Un operativo conjunto entre la Subdirección Regional de Inteligencia (Dintel), el Ministerio Público y unidades tácticas de la Policía Nacional resultó en el desmantelamiento de una presunta estructura delictiva en San José de las Matas (Sajoma).

La intervención tuvo lugar en un complejo de villas donde fueron arrestadas 17 personas y se incautaron armas de fuego, vehículos y sustancias narcóticas.

Entre los detenidos figuran 11 hombres y 6 mujeres, incluyendo ciudadanos de nacionalidad colombiana y otros sin documentos de identidad. Las autoridades identificaron entre los arrestados a Yapur Ramian Díaz, alias “Shampoo”, y Leury Damián Mata Castillo, quienes se encontraban prófugos de la justicia, además de Carlos José Troche, conocido como “Nino Dólar”, vinculado a la organización.

Armas y vehículos

Durante el registro, los agentes ocuparon un fusil AM-15, dos pistolas de calibres 40 y 9 milímetros con sus cargadores, 20 teléfonos móviles y cuatro vehículos.

Diez de los detenidos con armas y drogas.

Asimismo, las autoridades reportaron el hallazgo de un maletín con diversas prendas de joyería, un pasamontañas y varias porciones de presunta marihuana y otras sustancias en polvo que serán analizadas por los organismos correspondientes.

Los implicados y las evidencias físicas se encuentran bajo la custodia del Ministerio Público. Las investigaciones permanecen abiertas para determinar el alcance de las operaciones de esta red y establecer las responsabilidades penales de cada uno de los arrestados en relación con el crimen organizado en la región.