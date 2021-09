Con las motorizadas es suficiente

Abinader fue claro al advertir que las bandas haitianas no pueden penetrar a RD. Con las motorizadas que tenemos aquí es suficiente. ¿O no?

El Presidente se mostró preocupado por el auge de la delincuencia, y advirtió que el problema podría empeorar en vez de mejorar ¡Qué consuelo!

Aunque usted no lo crea, la economía dominicana sigue creciendo y las condiciones de vida de la gente mejorando. Lo dice el Banco Central.

Extranjeros, pero no asiáticos, controlan las telecomunicaciones en el país. No es esa una de las áreas estratégicas, o me equivoco.

El grupo ABBA vuelve a los escenarios 40 años después, claro en un espectáculo digital a fuerza de tecnología, de lo contrario sería para abuelos.

El exsenador Andrés Bautista, al igual que los demás acusados de sobornos proclamó ayer su inocencia. ¿Qué te parece cholito?

RD podría conseguir que EE. UU. acepte la importación de carne de res. Eso ayudaría mucho a ganaderos del patio, tras la caída de la de cerdo.

Como los presos podrán votar a partir de las elecciones de 2024. Tendríamos las cárceles llenas de afiches y mano a mano con los candidatos.