Conape impulsa inclusión social de adultos mayores con jornada integral

El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) realizó en la provincia de Samaná la primera de una serie de jornadas de inclusión social dirigidas a los adultos mayores de esta comunidad, con el propósito de acercar los servicios sociales y promover sus derechos en torno al bienestar y la protección integral de este segmento poblacional.

Durante la jornada, desarrollada en el Politécnico Profesora Natividad Zuleica de Acosta, ubicado en la avenida Francisco del Rosario Sánchez del municipio de Samaná, unos 320 adultos mayores fueron beneficiados con atenciones médicas y odontológicas, entrega de medicamentos, orientación psicológica y asistencia social, además de participar en procesos de evaluación para identificar sus necesidades, riesgos sociales y niveles de dependencia.

Los adultos mayores también participaron en charlas sobre la Ley 352-98 de Protección a la Persona Envejeciente, y a quienes lo ameritaron se les entregaron dispositivos de apoyo, como sillas de ruedas y andadores, reafirmando el compromiso del CONAPE con la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas de la tercera edad.

Asimismo, se realizaron inscripciones al Seguro SeNaSa, solicitudes de pensiones solidarias y entrega de raciones alimenticias a quienes, desde tempranas horas de la mañana, acudieron al centro educativo para recibir las atenciones especializadas del equipo multidisciplinario del CONAPE, integrado por médicos, psicólogos, abogados y trabajadores sociales.

Al encabezar la jornada, el doctor Demetrio Vicente, director ejecutivo de CONAPE, aseguró a los envejecientes que la institución es garante de sus derechos y reiteró el propósito del Gobierno dominicano de establecer hogares de día en cada municipio del país, espacios donde las personas de la tercera edad puedan recibir atención integral, recreación y acompañamiento.

“Trabajamos para que cada adulto mayor viva con dignidad, protegido y acompañado. En Samaná también contaremos con un hogar de día que será referencia para toda la región”, expresó el funcionario.

Formaron parte del comité de coordinación de la jornada: Diana Mejía, directora de Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor; Jorge George García, asistente de la Dirección Ejecutiva; Robert Angomas, coordinador regional; José Estévez, encargado de Cultura, Educación y Recreación; Luis Ángel Santo, auxiliar de Asistencia Social; Eligio Metivier, asesor de la Dirección Ejecutiva; y Félix Moris, asesor de Planificación y Desarrollo, todos del CONAPE.

El operativo contó con el respaldo de las autoridades locales, entre ellas la gobernadora provincial Teodora Mullix, el alcalde de Samaná Nelson Núñez, el alcalde del Distrito Municipal El Limón, Raffy Mercado, el diputado Cecilio García, la regidora Toñita Poll Reyes y el director provincial de Medio Ambiente, Juan Carlos Olea, entre otros, quienes destacaron la importancia de estas acciones para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

Estas jornadas, que continuarán desarrollándose en distintas provincias del país, buscan fortalecer la inclusión social, la autonomía y la participación activa de las personas mayores, promoviendo la convivencia intergeneracional y el respeto a sus derechos fundamentales.