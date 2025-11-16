Santo Domingo, D.N.— El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, felicitó este lunes al presidente Luis Abinader por la designación de Jhael Isa Tavárez como nuevo director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), al considerar que la medida responde a la necesidad de reorganizar las instituciones vinculadas al Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Marte destacó que el nombramiento de Isa Tavárez, formalizado mediante el Decreto número 652-25 y dado a conocer en horas de la mañana, procura priorizar la eficacia del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos, además de impulsar una coordinación más oportuna, transparente y funcional entre las entidades públicas del sector.

El presidente de Conatra afirmó que, con esta designación, “por fin, se abre una oportunidad para reorganizar y optimizar el Sistema Integrado de Transporte para mejorar la planificación, operación y sostenibilidad del transporte público masivo en todo el país”.

Marte resaltó que Isa Tavárez, egresado del INTEC, posee amplia experiencia y una reconocida capacidad de conciliación, así como el respeto de las instituciones involucradas en el desarrollo de proyectos de transporte público masivo.

Añadió que el sector transporte estará dispuesto a presentar propuestas para continuar la modernización del transporte masivo, “como corredores, metros y teleféricos”, al tiempo que reiteró el compromiso de Conatra de trabajar de manera conjunta con el Gobierno en la búsqueda de soluciones que beneficien al sector y a la población.

“Y así vayamos superando metas que el gobierno tiene en su agenda para desarrollarlas cuanto antes”, concluyó Marte.