Conatra respalda alzas en impuestos licencias

El dirigente sindical y vocero de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Mario Díaz, reconoció hoy que los aumentos dispuestos por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) son odiosos, pero necesarios para el buen funcionamiento de esa dependencia.

Dijo que el aumento en la expedición y renovación de las licencias de conducir, máxime cuando se producen en momentos de crisis como el que atravesamos los dominicanos, son cuestionables.

Sin embargo, justificó esos aumentos en las tarifas de las licencias de conducir porque son con el objetivo de fortalecer al organismo rector del transporte de nuestro país y para que esa institución desarrolle sus planes.

“Los transportistas estamos viendo esos incrementos desde el punto de vista de las mejoras que se pueden implementar con esos recursos extras, si por ejemplo los recursos recaudados con esos aumentos tarifarios se van a utilizar para dotar a los choferes de una tablilla de identificación y eso es positivo, tal y como establece la ley 63-17”, sostuvo.

Informó que también se busca sacar de las rutas del concho a los choferes extranjeros indocumentados y todos los vehículos serán rotulados para establecer cuales pueden o no estar en funcionamiento.

Díaz resaltó que se va a poner en ejecución un programa de inspección técnico vehicular como forma de reglamentar a los conductores de la plataforma de Uber, “entonces en ese caso el sacrificio va a valer la pena, ahora si no se va a tomar ninguna medida positiva y si no se van a desarrollar esos y otros proyectos por parte del Intrant, entonces el sacrificio no valdría la pena”.

«En ese sentido nosotros entendemos que el Intrant, con esas recaudaciones extras que va a recibir, debe poner en ejecución el programa de identificación de los choferes, reglamentando además a los taxistas de la plataforma de Uber, mediante el uso obligatorio de la tablilla de identificación del transportista para darle una calidad real al transportista dominicano y poniendo en ejecución el programa de la rotulación de los vehículos de transporte público de pasajeros y de todos los taxis”, manifestó.

Desde el 1 de septiembre, los servicios relacionados con las licencias de conducir, como emisión de carnet de aprendizaje, de licencia de conducir, o cambios de categoría, aumentaron su tarifa, llegando a registrar incrementos de hasta 900 pesos.

Los aumentos han implicado aumentos de $900, $600, $300, $400 y $50.

El carnet de aprendizaje que antes costaba $2,000, ahora vale $2,900. La licencia de conducir para la categoría 2 (vehículos) pasó de 1,900 a $2,500.

Los cambios de categoría de conducir pasaron de $2,700 a $3,000.

Asimismo, las nuevas licencias para operador de equipo pasaron de valer $1,490 a $1,900.

En tanto que la renovación de la licencia de conducir sin vencer, de $1,100, cuestan ahora $1,900.

La renovación de carnet de aprendizaje que costaba $1,000 ahora cuesta $1,800. El duplicado de licencia por pérdida costaba $1,190 y ahora cuesta $1,800.

Cambio de licencia de militar a civil pasó de costar $1,250 a $1,900.

Lo mismo con los cambios de licencia extranjero a dominicana, de $1,250 a $1,900. mientras que la expedición de licencia diplomática costaba $1,190 y ahora cuesta $1,900.