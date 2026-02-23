Condenan a 10 años de prisión a hombre por abuso sexual contra menor en Hato Mayor

SANTO DOMINGO.– La Sala Penal del Tribunal Colegiado de Hato Mayor condenó a 10 años de prisión a un hombre hallado culpable de cometer abuso sexual en perjuicio de una niña de 10 años de edad.

El condenado, Luis Alberto Marte Vilorio, deberá cumplir la pena en la cárcel pública de El Seibo, según dispuso el tribunal tras acoger las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Durante el juicio, el órgano acusador, representado por el fiscal Wilson Santana, demostró que el procesado incurrió en violaciones al Código Penal y al Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

De acuerdo con el expediente instrumentado por el fiscal Daniel Robles Nivar, los hechos ocurrieron en varias ocasiones en la vivienda donde residía la menor. El imputado realizaba tocamientos indebidos en distintas partes del cuerpo de la víctima.

La denuncia fue interpuesta la mañana del 30 de diciembre de 2024 en el Centro de Recepción de Denuncias de Hato Mayor. A partir de ese momento, el Ministerio Público inició una investigación que incluyó pruebas testimoniales que permitieron establecer cómo ocurrieron los hechos.

Marte Vilorio fue arrestado el 25 de enero de 2025 en el municipio de Sabana de la Mar, mediante la orden judicial núm. 2025-AJ0004481, emitida el 23 de enero de 2025 por el Juzgado de la Instrucción de Hato Mayor.

El Tribunal Colegiado de Hato Mayor estuvo integrado por los jueces Francisco Antonio Arias Sánchez (presidente), Haissel Uribe Reyes y María del Carmen García, quienes dictaron la sentencia condenatoria tras valorar los medios de prueba presentados por el Ministerio Público.