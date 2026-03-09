Condenan a 10 años a abogado por estafar empresario con documentos falsos en Monte Plata

SANTO DOMINGO. – La Sala Penal del Tribunal Colegiado de Monte Plata condenó a 10 años de prisión a un abogado y contador hallado culpable de asociación de malhechores, falsificación en escritura privada y estafa en perjuicio del propietario de varias empresas agrícolas.

El condenado fue identificado como Leocadio Manuel Rojas Ramírez, quien engañó con documentos falsificados a Phillippe Wahl, empresario de origen suizo con nacionalidad dominicana, y gerente general de cinco compañías establecidas en la provincia.

Las empresas afectadas son General Operadora Agrícola Dominicana (GOAD), SRL; Agrícola Constructions Imprelements y Equipments (MPTS), SRL; General Investments Properties Dominicana (GIPD), SRL; General Investments Dominicana (GIP), SRL; y General Product Dominicana (GPD), SRL, todas con domicilio social en el paraje Plaza Cacique, sección Río Boyá, en Monte Plata.

Quizas te interese: Nuevo juicio para Elizabeth Silverio: ¿podrá demostrar su inocencia esta vez?

El Ministerio Público de la República Dominicana, representado por los fiscales litigantes Ángela Contreras Albuez y Eduardo Velásquez Muñoz, presentó ante el tribunal diversas pruebas que demostraron que el condenado violó los artículos 147, 148, 150, 151, 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano.

El tribunal, presidido por el juez Juan Pablo Ortiz Peguero e integrado por Julio Armando Aybar Ortiz y Johan E. Rodríguez, también ordenó que el imputado pague a la víctima una indemnización de 250 millones de pesos, además de cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata.

De acuerdo con el expediente acusatorio, desde el año 2015 el imputado aprovechó la confianza depositada por Wahl, quien lo había contratado como su abogado y contador, para establecer relaciones laborales fraudulentas dentro de las cinco empresas y sustraer dinero de los fondos que el empresario y sus socios trasladaron desde Ginebra para desarrollar un proyecto de producción de cacao en el país.

Las investigaciones también señalan que el procesado, junto a su hermano Isaac Manuel Rojas Ramírez, coimputado en el caso, falsificó actas para asociarse a la empresa GOAD, SRL, asignándose ambos un salario de 30 mil pesos. Asimismo, falsificaron la firma de la víctima en distintas actas de asamblea para que el hoy condenado figurara como administrador de cuatro empresas, mientras su hermano controlaba la cuenta bancaria.

El expediente indica además que el 16 de febrero de 2022, la Dirección General de Migración emitió una certificación sobre los movimientos migratorios del empresario, en la que se comprobó que Phillippe Wahl se encontraba fuera del país en las fechas en que se realizaron las asambleas donde supuestamente participó.