Santo Domingo. La imputada Elizabeth Silverio aseguró este lunes que volverá a demostrar su inocencia ante la justicia dominicana, al iniciar un nuevo juicio en su contra por presunto ejercicio ilegal de la medicina.

Silverio llegó en horas de la mañana a la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, donde se reanudó el proceso judicial tras la anulación de la sentencia que anteriormente la había condenado a siete años de prisión.

A su llegada al tribunal, la acusada afirmó que en esta nueva etapa del proceso presentará pruebas para demostrar que no incurrió en las irregularidades que se le imputan.

“En esta ocasión, tal y como pudimos demostrar en la Corte de Apelación, no fuimos impostores ni nos inventamos algo. Llevábamos un proceso correcto y en orden”, declaró.

Silverio sostuvo que la justicia debe basarse en evidencias y no solo en argumentos.

“La justicia no se gana con argumentos, se gana demostrando”, expresó, al tiempo que aseguró haber enfrentado lo que calificó como una campaña de descrédito en su contra.

Asimismo, consideró que en torno al caso se ha producido un “linchamiento social”, impulsado, según dijo, por sectores de la opinión pública y plataformas digitales.

“Pedir un linchamiento social cuando no entendemos un proceso es hacernos parte de la ignorancia o de una falacia colectiva”, afirmó.

Durante sus declaraciones, también defendió al doctor Fadul, quien ha sido objeto de cuestionamientos por aplicar terapias a niños con autismo, señalando que lo considera “un hombre íntegro” que busca ayudar a pacientes con esa condición.

La imputada cuestionó además que, a su juicio, no existen suficientes respuestas para los padres de niños con trastornos del neurodesarrollo.

“Hay padres desesperados por una respuesta cuando la medicina o la pedagogía no responden. La sociedad debe preguntarse qué se está haciendo para ayudar a esas familias”, manifestó.

El proceso judicial

Elizabeth Silverio se presentó como neurocientífica y señalada como directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland.

El proceso judicial en su contra se originó tras denuncias presentadas en el programa de investigación periodística Nuria, donde se cuestionaron sus credenciales académicas y el ejercicio de terapias sin títulos válidos.

En octubre de 2024, un tribunal la condenó a siete años de prisión. Sin embargo, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló esa sentencia al considerar que la decisión contenía errores en la aplicación de normas jurídicas, una valoración incorrecta de las pruebas y falta de motivación suficiente.

Tras esa decisión, el expediente fue enviado a otro tribunal del mismo grado para que se realice un nuevo juicio y se vuelvan a evaluar las pruebas presentadas tanto por el Ministerio Público como por la defensa.