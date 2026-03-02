Condenan a 20 años de prisión a hombre por agresión sexual contra menor en Los Alcarrizos

Santo Domingo Oeste, RD.– Un tribunal de Santo Domingo Oeste condenó a 20 años de prisión a Ardo Anthonelly Mercado Hernández, tras hallarlo culpable de agredir sexualmente a una niña de 9 años en un hecho ocurrido en el municipio de Los Alcarrizos.

La sentencia deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, según dispuso el tribunal integrado por las juezas Ana Miledis Taveras, Leonarda Quezada y Clara Yoselin Rivera.

El tribunal estableció que el procesado violó disposiciones del Código Penal Dominicano y de la Ley 136-03, que protege los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales, incluyendo la declaración de la víctima y una evaluación médica que certificó la agresión, elementos que sustentaron la condena.