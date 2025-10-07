SANTO DOMINGO.- La Sala Penal del Segundo Tribunal Colegiado de Santiago condenó a 30 años de reclusión mayor a un hombre que provocó la muerte de otra persona mediante heridas de arma blanca, en un hecho ocurrido en 2021 en esa provincia.

Wellintong Hernández fue hallado culpable de causar la muerte de Saúl Alexander Bonilla Uceta y de intento de asesinato contra el pariente de este, José Alberto Bonilla Mercedes (Dary).

El expediente indica que, previo al crimen, Hernández, junto a los ahora prófugos José Julio (el Gordo) y otro hombre identificado como Colita, se presentó en septiembre de 2021 en el sector Los Guandules, de Hato del Yaque, Santiago, donde las víctimas se encontraban, contra quienes dispararon sin lograr herirlos.

Condenan a 30 años

Tras el resultado fallido de esa primera agresión, Hernández atacó posteriormente con un arma blanca tipo punzón a Saúl Alexander Bonilla Uceta, causándole múltiples heridas, tras lo cual la víctima fue trasladada a un hospital de la zona, donde fue declarado muerto.

El sentenciado deberá pagar a José Alberto Bonilla Mercedes (Dary) y a los familiares del fallecido una indemnización total de RD$3.0 millones, como parte de la intervención de dos abogados del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas (Relevic), unidad del Ministerio Público que brinda asistencia legal gratuita y especializada a víctimas de delitos penales sin recursos para representación privada.

El Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, integrado por los jueces Kimberly Tatis, Esther Reyes y Luis Ernesto Torres, dictó la sentencia condenatoria tras acoger la acusación del Ministerio Público, sustentada con elementos periciales, testimonios y pruebas documentales y materiales recolectadas en la escena del hecho.