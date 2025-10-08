Mattishall, Norfolk.– Adam López, un conductor de montacargas de 39 años, vivió en cuestión de meses el extremo de la fortuna y la adversidad tras ganar más de un millón de euros en la Lotería Nacional británica. El pasado mes de julio, López descubrió que uno de los cinco billetes que había comprado por solo cinco libras había resultado ganador, convirtiendo su cuenta bancaria de 12,40 libras a 1.000.012,40 libras.

“Cuando vi el millón de libras no supe qué hacer, así que guardé la tarjeta rasca y gana en la guantera sin pensarlo”, confesó el ganador a la BBC. Inicialmente, López utilizó parte del dinero para agasajar a su familia, comprando nuevos Range Rovers y organizando un viaje a Barbados, pero pronto comenzó a dedicar su fortuna a fiestas y celebraciones sin control durante tres meses, abandonando su empleo y descuidando su salud.

El exceso de festejos tuvo consecuencias graves: López sufrió una embolia pulmonar bilateral causada por un coágulo de sangre que se desplazó desde su pierna hasta los pulmones, lo que lo llevó a ser ingresado de emergencia en el hospital de la Universidad de Norfolk y Norwich. “Me he permitido vivir una vida que nunca antes había vivido, pero creo que me equivoqué”, confesó el hombre sobre su experiencia.

El conductor asegura que el episodio fue una “llamada de atención”: “No importa si tienes un millón, 100 millones o un billón; cuando estás en la parte trasera de la ambulancia, nada de eso importa”, afirmó, destacando la importancia de priorizar la salud frente al dinero y los excesos.