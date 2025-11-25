Santo Domingo.-El Poder Judicial dominicano y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) inician este miércoles, la Segunda Conferencia de Comunicación Judicial, evento que se desarrollará los días 26 y 27 en un hotel de Santo Domingo, y reunirá a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre la modernización de la comunicación en los sistemas de justicia.

La apertura será a las a las 9:00 de la mañana y estará encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, quien ofrecerá el discurso central.

Le acompañará el juez Francisco Ortega Polanco, director nacional de la Cátedra Justicia y Comunicación Dr. Adriano Miguel Tejada, de la ENJ.

El experto español Juan Luis Cebrián, director internacional de la Cátedra, compartirá unas palabras durante la ceremonia inaugural, donde también participará Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD).

También te puede interesar:

La conferencia estará a cargo de José Roberto Dutriz, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quien abordará los desafíos actuales de la comunicación en el ámbito judicial.

Panelistas y perspectivas internacionales

La conferencia contará con panelistas como Juan Carlos Cortés, juez de la Corte Constitucional de Colombia; el periodista mexicano Jorge Ramos; la jueza Patria Frías Colón, de la Corte Suprema del Estado de Nueva York; y Adolfo Javier de Unanue Tiscareño, del Instituto Tecnológico de Monterrey.

También participarán la experta mexicana Fernanda Sobrino; Ezequiel Klass, subsecretario de Comunicación de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires; María Lucy Dávila Yévenes, del Poder Judicial de Chile; e Iliana Báez, del Poder Judicial de Puerto Rico.

El sector empresarial estará representado por figuras como Frank Elías Rainieri, Manuel Estrella, José Roberto Dutriz y Juan Luis Cebrián, quienes abordarán el papel de la industria de la comunicación en la era digital.

A nivel local, participarán Maldonado, las periodistas Alicia Ortega y Edith Febles, el director de Acento, Fausto Rosario Adames, Ricy Bidó y la exjueza de la Suprema Corte de Justicia, Esther Agelán.

Una agenda centrada en la innovación

Los paneles explorarán temas clave como la relación entre la prensa y el Poder Judicial en contextos digitales, la innovación tecnológica aplicada a procesos judiciales, la gestión de medios desde la visión empresarial y demostraciones prácticas de herramientas digitales utilizadas en la justicia. También se analizarán el periodismo judicial, la libertad de expresión y el derecho a la información.

La clausura del evento, prevista para el jueves 27, contará con la intervención del profesor Weiwei Shen, especialista en inteligencia artificial aplicada a los sistemas de justicia y miembro de la Universidad de China.

El acto cerrará con las palabras del magistrado Ortega Polanco, quien sintetizará las conclusiones de dos días de debates y propuestas orientadas a modernizar la comunicación judicial.

Reconocimiento a la labor periodística

Durante la conferencia será entregada la segunda edición del Premio Anual de Comunicación Judicial, al cual se postularon 42 periodistas con trabajos orientados a destacar las buenas prácticas y la transparencia en el ámbito judicial.

Los ganadores serán anunciados en la ceremonia de clausura, el 27 de noviembre, en el propio hotel El Embajador.

Asimismo, se otorgará el Premio Internacional “Justicia y Prensa” a José Roberto Dutriz, propietario del diario La Prensa Gráfica, por sus aportes sostenidos a la libertad de prensa y al acceso a la información pública.