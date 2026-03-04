Invitados al Almuerzo Semanal del grupo de Comunicaciones Corripio: los señores Iván Gotón ,abogado diplomático y experto en temas internacionales y Luis González, politólogo internacionalista, catedrático y conferencista en temas políticos/ Imágenes José de León

Santo Domingo.– El conflicto entre Irán y Estados Unidos no solo reconfigura el tablero internacional, sino que coloca a la República Dominicana ante posibles consecuencias económicas y diplomáticas, en un contexto donde su dependencia energética y su estrecha relación con Estados Unidos obligan a evaluar con cautela su posición y sus intereses nacionales.

Analistas en política internacional consideraron este miércoles que dicho enfrentamiento podría tener efectos directos sobre la economía dominicana, particularmente en el costo de los combustibles y en su dinámica comercial mientras, estimaron, que a mediano y largo plazo el país podría asumir un papel más activo en el escenario internacional.

El abogado Iván Gatón sostuvo que el tiempo que se extiendan los enfrentamientos será determinante en el impacto económico.

“Cuatro, cinco semanas de guerra en esa zona con el estrecho de Moscú los efectos en la economía del mundo entero van a ser irreversibles”.

En el caso dominicano, un aumento sostenido del petróleo incidiría directamente en los precios de los combustibles, el transporte y la generación eléctrica, debido a la dependencia de importaciones energéticas.

Reconfiguración

Por su parte, el politólogo Luis González planteó que, más allá del conflicto puntual, la República Dominicana debe analizar su posición en un contexto de reconfiguración internacional.

“Yo creo que nuestro país, la República Dominicana, es parte importante, estratégico, la ubicación que tiene en esta lucha global”.

Indicó que el país debe continuar fortaleciendo su relación con Estados Unidos, principal socio comercial, pero ampliar su visión estratégica.

“Tenemos una relación importante con Estados Unidos, que debemos seguir fortaleciendo. Pero también entender que el mundo no solamente es Estados Unidos sin importar las distancias geográficas”.

González señaló que es fundamental definir con claridad el interés nacional y proyectarlo. Entre los activos mencionados destacó la ubicación geográfica y el potencial tecnológico.

Añadió que el tamaño territorial no debe verse como una limitación.

“Muchos países, muchos más pequeños, han logrado hacerse grande. El mismo Corea del Sur, son 99,000 kilómetros cuadrados, bueno, Taiwán del que hemos hablado tanto con 36,000 kilómetros cuadrados. O sea, el tamaño geográfico no nos impide que podamos pensar en grande”.

Ambos especialistas coincidieron en que el escenario internacional atraviesa un proceso de transformación y que la República Dominicana, además de prepararse para eventuales impactos económicos derivados del conflicto, puede evaluar oportunidades estratégicas dentro de una posible recomposición global.