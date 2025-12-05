Ciudad de México .-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó las cuentas bancarias del empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, en medio de una investigación de la Fiscalía General por presunto narcotráfico, tráfico de armas y robo de combustible.

La medida se da en un momento especialmente tenso para la organización del certamen, ya marcada por disputas legales y acusaciones de manipulación en su última edición.

Bloqueo financiero y alcance del caso

La UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, confirmó a la AP el congelamiento de las cuentas de Rocha Cantú en México, según un funcionario federal que habló bajo condición de anonimato.

La agencia envió una solicitud de comentario a la organización Miss Universo, pero no ha recibido respuesta.

La Fiscalía General informó la semana pasada que mantiene abierta desde noviembre de 2023 una investigación contra Rocha Cantú por delincuencia organizada vinculada al narcotráfico, huachicol y tráfico de armas.

El mes pasado un juez federal emitió 13 órdenes de captura contra implicados en el caso, entre ellos el empresario.

Colaboración y antecedentes judiciales

El diario Reforma reportó que Rocha Cantú solicitó actuar como testigo colaborador en noviembre, aunque la Fiscalía no ha confirmado esa información.

El empresario también estuvo relacionado con el caso del Casino Royale de Monterrey, atacado en agosto de 2011, donde murieron 52 personas.

Una persona lee un periódico con la noticia en primera plana de que la mexicana Fátima Bosch ganó el título de Miss Universo 2025, en la Ciudad de México, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte)

El casino era operado por CYMSA Corporation y Entertainment Enterprises of Mexico, compañías en las que Rocha Cantú era socio.

En julio pasado, Baltazar Saucedo Estrada fue condenado a 135 años de prisión como autor intelectual del atentado.

El frente judicial en Tailandia

En paralelo, la copropietaria de Miss Universo, Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, enfrenta una orden de arresto emitida en Tailandia.

Jakrajutatip había sido acusada de fraude y liberada bajo fianza en 2023, pero no se presentó ante un tribunal de Bangkok, lo que llevó a que se considerara riesgo de fuga.

Ella y su empresa, JKN Global Group Public Co. Ltd., fueron demandadas por presuntamente defraudar a un inversionista con bonos corporativos.

La demanda afirma que la operación generó una pérdida de 30 millones de baht (unos 930.000 dólares).

Repercusiones en el certamen Miss Universo

JKN compró los derechos de Miss Universo en 2022 y un año después vendió el 50% de las acciones a Legacy Holding Group USA, propiedad de Rocha Cantú.

La última edición del concurso estuvo envuelta en controversia tras una reprimenda pública de un organizador tailandés dirigida a la mexicana Fátima Bosch, coronada Miss Universo 2025.

Dos jueces renunciaron alegando posible manipulación en los resultados.

La policía tailandesa abrió investigaciones por denuncias de publicidad que habría incluido promoción ilegal de casinos en línea.