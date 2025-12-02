“No dejen que nadie los subestime”: Consejo de Juan Soto a los jóvenes atletas

El estelar jugador de Grandes Ligas, Juan Soto, mostró sus dotes de humildad al compartir una dosis de su experiencia en su camino hacia el estrellato en Las Mayores, reconociendo el sacrificio del mismo para poder alcanzar el éxito.

No obstante, enfatizó que el esfuerzo invertido nunca es en vano, ya que siempre se extraen experiencias valiosas.

El mejor pagado de la industria del béisbol hizo un llamado a los jóvenes para que mantengan confianza absoluta en sí mismos, rechazando cualquier intento de ser subestimados o de que otros dicten su camino. “El compromiso es dar el cien por ciento es su responsabilidad personal”.

“Trabajen fuerte y no dejen que nadie lo subestime, ni le digan lo que tiene que hacer y que no tengan que hacer, siempre confíen en ustedes y den el cien por ciento de ustedes”, fue el consejo de Soto a un grupo de prospectos de Brasil, quienes se encontraban en el país.

Soto señala que el béisbol profesional, y el éxito en general, conlleva un alto costo de sacrificio que los fanáticos rara vez perciben.

Mientras que los aficionados celebran cada batazo y hazaña lograda, Soto destacó que detrás de cada jugada exitosa y cada campeonato hay un proceso riguroso, así como renuncias de muchas cosas personales.

“Todo el mundo lo ve desde afuera. Cuando tú das un jonrón, te roba una base, hace una jugada pero nadie ve lo que hay detrás. Detrás de ese campeonato, hay muchas cosas que hay que hacer para uno llegar a esa meta”, enfatizó Soto.

Al ser cuestionado sobre los elementos claves de su carrera, Soto declaró que la disciplina es el número uno. Subrayó que este principio no es exclusivo del béisbol, sino una cualidad esencial para alcanzar cualquier objetivo en la vida.

La disciplina actúa como el motor que permite mantener el rumbo a pesar de las dificultades, esto ligado ligada al esfuerzo y los sacrificios necesarios.

Enfocarse en la Meta

Soto instó a los jóvenes a definir claramente su meta y a mantener una concentración inquebrantable en ella. Advirtió que el entorno social a menudo presionará para que lleven una vida «normal», lo que puede desviar la atención de su vocación profesional.

La clave, según el pelotero, es tomar decisiones conscientes y graduales para priorizar el desarrollo profesional.

Finalmente, Soto destacó el aspecto humano que se desarrolla en este ambiente de, aseguro que pesar de los sacrificios , las relaciones creadas en el camino, así como los compañeros de equipo y de academia se convierten en una familia, y que este apoyo mutuo, combinado con el trabajo duro, es lo que hace que el viaje, aunque difícil, sea gratificante.