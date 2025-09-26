Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que se formó la depresión tropical número nueve de la temporada ciclónica al noroeste de Cuba, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y un desplazamiento de 15 km/h.

El Gobierno de las Bahamas emitió un aviso de tormenta tropical para el centro del archipiélago, así como una vigilancia de tormenta tropical para porciones del noroeste, incluyendo Eleuthera, New Providence, los Abacos, Islas Berry y la isla Gran Bahamas, según comunicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

En República Dominicana, la nubosidad asociada a esta activa onda tropical con alto potencial ciclónico generó torrenciales aguaceros, crecidas de ríos e inundaciones en distintas localidades.

Debido a estas condiciones, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta a 30 provincias del país.