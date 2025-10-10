Santo Domingo.– Las consultas externas en salud mental en los centros de la Red Pública aumentaron un 11% entre enero y septiembre de 2025, alcanzando un total de 247,687 atenciones, según informó este viernes el Servicio Nacional de Salud (SNS).

Este incremento equivale a 24,440 consultas más que en el mismo período de 2024.

Del total de atenciones, 176,017 correspondieron a consultas en psicología y 71,670 en psiquiatría, reflejando el impacto de las estrategias implementadas por el SNS para ampliar la cobertura, mejorar el acceso a los servicios y promover la salud mental como un pilar del bienestar integral.

“Este aumento significativo es el resultado de un trabajo continuo para garantizar el acceso a servicios de salud mental de calidad en todo el país. Hemos priorizado la integración de personal especializado y la capacitación continua para brindar una atención más oportuna y humanizada”, afirmó Mario Lama, director ejecutivo del SNS.

Actualmente, la Red Pública cuenta con más de mil profesionales especializados en salud mental, incluidos 146 psiquiatras, 77 médicos residentes y 1,028 psicólogos, además de 16 unidades de intervención en crisis estratégicamente ubicadas para asegurar una respuesta adecuada y accesible a la población.

Puedes leer: Día de la Salud Mental: la OMS llama a atender el trauma en zonas de crisis

Capacitación del personal

Mediante un comunicado, el SNS aseguró que ha fortalecido la formación continua de su personal en temas clave como la humanización de los servicios, la Estrategia mhGAP para la identificación temprana de trastornos mentales y la atención integral a personas con problemas de uso de sustancias.

También se han desarrollado talleres sobre síndrome de burnout, manejo del estrés y autocuidado, así como buenas prácticas profesionales para psicólogos, con el fin de mejorar la calidad de la atención.

Conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental

Este viernes 10 de octubre, el SNS invitó a todo el personal de los centros de salud a vestir una prenda verde como símbolo de solidaridad con quienes enfrentan desafíos en salud mental. Bajo el lema: «Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental», la iniciativa busca generar conciencia colectiva sobre la importancia de cuidar la salud emocional.