El acto fue encabezado por la primera dama, Raquel Arbaje; el director ejecutivo del SNS, Julio César Landrón; y la directora del centro, Mabel Jones. / Fuente externa.

Santo Domingo.– El Gobierno dominicano, a través del Servicio Nacional de Salud (SNS), inauguró este jueves una nueva sala de atención en crisis en el Hospital Pediátrico Dr. Robert Reid Cabral, destinada a brindar asistencia especializada en salud mental a niños y adolescentes.

La unidad, que implicó una inversión de 2.2 millones de pesos, cuenta con tres habitaciones de internamiento con capacidad para seis camas, área de terapia electroconvulsiva, estación de enfermería, dos baños, sala de espera y personal especializado en psiquiatría y psicología.

El acto fue encabezado por la primera dama, Raquel Arbaje; el director ejecutivo del SNS, Julio César Landrón; y la directora del centro, Mabel Jones. La Oficina de la Primera Dama tuvo a su cargo la climatización total del espacio.

Durante la actividad, Arbaje destacó la importancia de fortalecer la atención en salud mental, especialmente en la población infantil, mientras que Landrón reiteró el compromiso de ampliar la cobertura y los recursos del sistema.

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“Este es un paso que reafirma que la salud mental es tan importante como cualquier otra. Nuestros niños y niñas merecen espacios dignos, con atención científica y humana, especialmente en sus momentos más difíciles”, manifestó.

Fortalecimiento del sistema

Como parte de la estrategia nacional, el SNS ha incrementado la capacidad de respuesta en salud mental, alcanzando más de 200 camas disponibles en distintos centros de la red pública, distribuidas en unidades de intervención en crisis.

Asimismo, avanzan los trabajos de construcción del Centro de Rehabilitación Psicosocial Carlos M. Rojas Badía, en Moca, y del Centro Psicosocial Emaús, en Higüey, con el apoyo de la Oficina de la Primera Dama, para ampliar la cobertura de estos servicios.

La unidad de salud mental, que implicó una inversión de 2.2 millones de pesos, cuenta con tres habitaciones de internamiento con capacidad para seis camas y área de terapia electroconvulsiva. / Fuente externa.

En el Hospital José Manuel Rodríguez Jiménez también funciona una unidad especializada para niños y adolescentes, con 12 camas de hospitalización, donde se ofrecen servicios de psicología, psiquiatría, evaluaciones psicométricas, terapias electroconvulsivas y psicoterapias.

El centro se encuentra en proceso de remozamiento para habilitar un área independiente con emergencia exclusiva de salud mental.

Con estas acciones, el SNS busca consolidar un sistema de salud más integral, con énfasis en la atención oportuna y especializada de la niñez.