Continuamos con los usos del guion

La entrega anterior versó en torno al guion como signo de unión entre palabras. Hoy trataremos el segundo aspecto: Como signo de división de palabras a final de línea.

El Diccionario panhispánico de dudas indica que cuando se deba dividir una palabra al final de una línea, se utilizará el guion de acuerdo con las siguientes normas:

2.1. El guion no debe separar letras de una misma sílaba, sino que debe colocarse en alguna de las fronteras silábicas de la palabra: te- / léfono, telé- / fono o teléfo- / no.

2.2. Dos o más vocales seguidas nunca se separan al final de línea, formen diptongo, triptongo o hiato: cau- / sa, y no ca- / usa; come- / ríais, y no comerí- /ais. Pueden darse excepciones a esta regla en palabras compuestas o prefijadas: hispano- / americano, contra- / espionaje, re- / implantar.

2.3. Cuando la primera sílaba de una palabra es una vocal, no se dejará esta letra sola a final de línea: amis- / tad, y no ?a- / mistad. Esta división sí puede realizarse si la vocal va precedida de una h: he- / rederos.

2.4. Cuando la x va seguida de vocal, es indisociable de esta en la escritura, de forma que el guion de final de línea debe colocarse delante de la x: bo- / xeo, Alei- / xandre. En cambio, si va seguida de consonante, la x forma sílaba con la vocal precedente: ex- / traño, ex- / ceso.

2.5. Las palabras que contienen una h intercalada se dividen a final de línea aplicándoles las reglas aquí expuestas como si no contuviesen esa letra. Así, no deben separarse letras de una misma sílaba: adhe- / sivo (no ad- / hesivo), inhi- / birse (noin- / hibirse), salvo en palabras prefijadas o compuestas en las que sea posible aplicar la división morfológica: des- / hidratado, co- / habitación, rompe- / hielos.

2.6. En cuanto a la división con guion de final de línea de grupos de consonantes, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

a) Los dígrafos ch, ll y rr no se pueden dividir con guion de final de línea, ya que representan, cada uno de ellos, un solo fonema: ca- / lle, pe- / rro, pena- / cho. La única excepción se da en las palabras prefijadas o compuestas en las que el elemento antepuesto termina en -r (ciber-, hiper-, inter-, super-) y se une a una palabra que comienza por esa misma letra.

b) Cuando en una palabra aparecen dos consonantes seguidas, siempre que no constituyan un dígrafo, generalmente la primera pertenece a la sílaba anterior y la segunda a la sílaba siguiente: con.tes.ta, es.pal.da, per.fec.ción, ac.to, him.no. Son excepción los grupos pr, br, tr, dr, cr, kr, gr, fr, así como pl, bl, cl, kl, gl, fl, pues siempre inician sílaba y no pueden separarse: de- / clarar, redo- / blar, incum- / plir, su- / primir, con- / trariado.

c) La secuencia tl, que en casi toda la España peninsular y en algunos países americanos se pronuncia en sílabas distintas, al menos en posición intervocálica (at.le.ta, tra.sat.lán.ti.co), forma un grupo inseparable y se pronuncia dentro de la misma sílaba en gran parte de América, en Canarias y en algunas áreas españolas peninsulares (a.tle.ta, tra.sa.tlán.ti.co).

d) Si son tres las consonantes seguidas que aparecen en posición intervocálica, las dos primeras se pronuncian en una misma sílaba unidas a la vocal anterior, mientras que la tercera forma parte de la sílaba siguiente, de manera que la división a final de línea debe respetar esa frontera silábica: ins- / tar; pers- / picaz; ist- / mo. Continuará.