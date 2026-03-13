Contralor de Nueva York reporta pérdida de 38 mil empleos privados el año pasado

Un informe del contralor de esta ciudad, Mark Levine, sostiene que, durante el último año, en la Gran Manzana se perdieron 38 mil empleos en el sector privado, y de cara al futuro, la incertidumbre está aumentando.

Entre los empleados del sector privado en la Gran Manzana figuran cientos de dominicanos, según se reportó extraoficialmente.

Dicho informe surge en un momento en que el mercado laboral también muestra señales de desaceleración, y las agencias de empleo locales afirman que el mercado laboral se ha contraído en varios sectores, con más personas compitiendo por menos vacantes.

El presupuesto y los empleos están estrechamente relacionados, ya que NYC depende en gran medida de los impuestos de los trabajadores y las empresas. Cuando la contratación disminuye, especialmente en industrias con altos salarios, como las finanzas y la tecnología, la ciudad recauda menos ingresos.

El informe del contralor también señala otra tendencia preocupante: los jóvenes graduados universitarios ahora enfrentan tasas de desempleo más altas que los trabajadores mayores sin título. «En este momento las personas que se gradúan de la universidad no pueden encontrar trabajo».

El contralor advierte que, si la contratación continúa desacelerándose, la ciudad podría recaudar menos ingresos fiscales, lo que dificultará aún más cerrar el déficit presupuestario proyectado de siete mil millones de dólares en los próximos años.

El contralor de NYC se desempeña como director de contabilidad y finanzas, gestionando la salud fiscal de la ciudad, auditando a las agencias y supervisando los fondos de pensiones.

Sus principales responsabilidades incluyen la revisión de contratos municipales, la realización de auditorías, la resolución de reclamaciones contra la ciudad y el cumplimiento fiscal.

Levine fue concejal por ocho años en el Distrito 7, que abarca los vecindarios desde el Upper West Side hasta Morningside Heights, West Harlem, Manhattan Valley, Manhattanville, Hamilton Heights y parte de Washington Heights. Luego fue presidente del condado de Manhattan.