Santo Domingo.– La Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) y la Comisión Portuaria Nacional de Guatemala firmarán un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación técnica e institucional en el ámbito portuario entre ambas naciones.

La firma del acuerdo está prevista para finales de marzo, en el marco de una visita técnica que realizará a la República Dominicana una delegación guatemalteca.

El documento será suscrito por el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, y el director general de la Comisión Portuaria Nacional de Guatemala, Leonel Alberto Molina Cabrera, estableciendo un marco de colaboración sustentado en los principios de equidad, reciprocidad y beneficio mutuo.

El acercamiento surge tras reuniones sostenidas entre las autoridades portuarias de ambos países, con el interés de compartir experiencias, intercambiar conocimientos y consolidar una cooperación basada en la confianza.

Como parte de la agenda de la visita, la delegación conocerá de primera mano la operatividad y los procesos implementados en el Puerto Río Haina y el Puerto Caucedo, dos de las principales terminales del país, donde se intercambiarán buenas prácticas en planificación, digitalización, modernización y gestión portuaria.

El memorando contemplará cooperación en áreas clave como gobernanza portuaria, sostenibilidad ambiental, conectividad, seguridad, integración puerto-ciudad y transformación tecnológica, lo que abrirá la puerta a intercambios técnicos, programas de capacitación y proyectos conjuntos.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, renovable automáticamente por un período similar, y permitirá promover el intercambio de información, expertos, programas de formación, investigación y desarrollo tecnológico, así como la organización de encuentros técnicos y académicos.