El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama), Santiago Portes, aseguró ayer que esa institución obtuvo ganancias sin precedentes en el presente año fiscal, superiores a RD$6,240.7 millones.

El ejecutivo expresó que una parte de esos recursos serán distribuidos entre sus más de 200 mil socios y otros montos serán usados en la mejora de los servicios que ofrece esa institución crediticia, donaciones, planes sociales y el fortalecimiento del Programa Nacional de Becas, entre otras acciones.

Portes hizo el anuncio durante la Quincuagésima Cuarta Asamblea General Ordinaria de delegados de la entidad, durante la cual rindió cuanta de sus operaciones y resaltó la consolidación del liderazgo de Coopnama en el sector cooperativo nacional e internacional.

“Somos más que una entidad financiera. Somos una entidad comprometida con el desarrollo continuo del país, de nuestros socios y las mejoras de los servicios que hemos puesto a su disposición”, manifestó Portes.

Agregó que “lo hemos logrado, con importantes avances que reflejan la misión de apoyar a sus miembros y continuar colaborando con el bienestar de la comunidad”.

Esfuerzo compartido

“El éxito de nuestra institución es resultado del esfuerzo compartido, de una visión inclusiva y de la firme creencia en que la cooperación multiplica oportunidades y supera límites”, expresó Portes.

“En la cooperativa de maestros, los números importan, pero lo esencial son las vidas que impactamos”, siguió diciendo.

Durante su discurso, Portes destacó el crecimiento presentado en los servicios otorgados en el 2024, aumento que va desde un 8% a un 59%, en Turicoop, la tienda, los préstamos, los seguros el seguro, entre otros, con relación al año 2023.

Durante la asamblea de delegados, los representantes de los 322 distritos cooperativos de la Coopnama, diseminados en el territorio nacional, aprobaron la distribución de los excedentes presentada por el Consejo de Administración en el informe de fin de año fiscal, monto que asciende a los RD$6,240,729,268.00.