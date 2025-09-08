Copardom designa a Lissette Dumit como nueva directora ejecutiva

Santo Domingo.– La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) anunció la designación de la especialista en derecho comercial, Lissette Dumit, como su nueva directora ejecutiva. La decisión busca fortalecer el liderazgo institucional de la organización y afianzar su rol como referente en la representación del empresariado nacional.

El nombramiento, respaldado por la presidenta de Copardom, Laura Peña Izquierdo, y la directiva para el período 2025-2027, refuerza el compromiso de la entidad con la promoción de un clima de negocios favorable y con el desarrollo socioeconómico sostenible del país.

Con una trayectoria reconocida en el ámbito empresarial y la cooperación internacional, Dumit asume la dirección operativa de Copardom con el reto de optimizar la gestión interna, liderar iniciativas estratégicas y fortalecer la representación del sector privado en espacios de diálogo con el Gobierno y los sindicatos.

La nueva directora ejecutiva cuenta con amplia experiencia en la construcción de consensos y en la incidencia de políticas públicas. Antes de su designación, se desempeñó como directora de relaciones gubernamentales en una corporación multinacional, donde lideró negociaciones regulatorias, y como consejera senior en políticas públicas, democracia y gobernabilidad para el Gobierno de los Estados Unidos, participando en reformas y propuestas legislativas de impacto nacional.

Con su llegada, Copardom inicia una nueva etapa de gestión orientada al desarrollo sostenible, la justicia laboral y el fortalecimiento del diálogo social, reafirmando su papel como socio estratégico en la construcción de un futuro próspero para la República Dominicana.