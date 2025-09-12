Santo Domingo.- La Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (COPYMECON) expresó su respaldo a la decisión del Gobierno dominicano de convocar a los sectores políticos, públicos y privados para tratar la crisis haitiana.

El presidente de COPYMECON, Eliseo Cristopher, expresó que valora que se busque una salida consensuada con la participación de todos los actores nacionales al problema de la emigración haitiana.

De igual manera calificó como favorable la posición emitida por el Consejo Económico y Social (CES), que por primera vez se pronuncia en torno al tema, planteando la necesidad de regularizar la mano de obra extranjera.

El presidente de COPYMECON expresó “celebramos y apoyamos estas iniciativas al tiempo que reiteramos nuestra propuesta: la regularización de la mano de obra del sector construcción debe implementarse mediante permisos de trabajo. Este mecanismo garantiza un marco legal transparente, fortalece la formalidad del sector».

Así mismo, expresó la disposición de COPYMECON de colaborar con el Gobierno y los partidos políticos, aportando propuestas concretas y soluciones viables que beneficien tanto al país, como la micro, pequeñas y medianas empresas constructoras.

Resaltó que los pequeños constructores confían en que el proceso de concertación nacional traerá consigo un resultado positivo, estableciendo las bases para un sector construcción más formal, competitiva y socialmente responsable, lo que ayudará a disminuir la problemática que afecta a nuestro país.