Santiago.- Un coronel pensionado de la Policía Nacional ultimó de varios balazos a un hermano suyo tras agudizarse la pugna por una herencia, en un hecho ocurrido la noche del pasado jueves en el sector El Catey, de la comunidad Naranjo Dulce, del distrito municipal de Jaya, provincia Duarte (San Francisco de Macorís).

El occiso fue identificado como Víctor Asiático José, de 70 años, mientras que el homicida es el oficial policial pensionado Pablo Asiático José, quien se encuentra ingresado en un centro de salud de San Francisco de Macorís.

Víctor Asiático José

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por vecinos del lugar, Víctor llegó a la casa de su hermano; luego de tocar varias veces, su pariente abrió la puerta e inmediatamente lo atacó con un palo.

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Fue en esa circunstancia que Pablo utilizó su arma de fuego, alcanzando varias veces a su hermano en distintas partes del cuerpo.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público enviaron el cadáver del anciano Víctor Asiático José al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).