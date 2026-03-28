Un trágico hecho ha generado consternación en Boca Chica , donde un menor de 13 años provocó de manera accidental la muerte de su hermano de 6 años al manipular un arma de fuego dentro de su vivienda.

Según informes preliminares, el suceso ocurrió la tarde de este sábado en el hogar familiar, cuando el adolescente tuvo acceso al arma y, en circunstancias aún bajo investigación, realizó un disparo que impactó fatalmente al niño.

Al lugar acudieron de inmediato unidades de la Policía Nacional , junto a otros organismos competentes, quienes iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades centran sus esfuerzos en determinar cómo el menor logró acceder al arma de fuego, así como las condiciones en que se produjo el disparo.

Hasta el momento, no han sido reveladas las identidades de los involucrados, ni detalles específicos sobre el arma utilizada, debido a que el caso se encuentra en una etapa inicial de investigación.

El hecho ha reavivado el debate sobre la importancia del resguardo adecuado de armas de fuego en los hogares, especialmente cuando hay presencia de menores.