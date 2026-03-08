Coronela Ana Cruceta encabeza operativos contra el microtráfico en Baní; ocupan drogas y detienen a siete personas

BANÍ. – La nueva directora regional Sur Central de la Policía Nacional, coronela Ana Cruceta Jiménez, encabezó la tarde de este sábado una serie de operativos preventivos en diversos sectores de la zona norte del municipio de Baní, provincia Peravia, con el objetivo de enfrentar el microtráfico y fortalecer la seguridad ciudadana.

Las intervenciones fueron ejecutadas por miembros de la Subdirección Regional de Inteligencia (DINTEL), en coordinación con la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Durante los nueve operativos focalizados, resultaron detenidas siete personas para fines de investigación.

Instrucciones y ética policial Antes de iniciar las acciones, la coronela Cruceta Jiménez exhortó al personal bajo su mando a actuar con un alto sentido de responsabilidad, disciplina y profesionalismo. Subrayó la importancia de respetar estrictamente los procedimientos legales y los derechos fundamentales de los ciudadanos durante cada intervención.

Resultados y evidencias ocupadas Como resultado de las requisas, las autoridades incautaron diversas sustancias controladas, incluyendo porciones de presunta marihuana, cocaína, éxtasis y material rocoso (posiblemente molly). Además, se ocuparon: Dos máquinas tragamonedas ilegales, dos balanzas de precisión, un arma blanca (cuchillo) y teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Sectores intervenidos Las acciones se concentraron en los sectores El Fundo, La Saona, Los Cajuilitos, Pueblo Nuevo y Villa Majega, donde se presume operaban puntos de distribución de narcóticos. Al percatarse de la presencia policial, varios individuos emprendieron la huida, dejando abandonadas mochilas y bultos que contenían las evidencias mencionadas.

Tanto los detenidos como los objetos incautados fueron trasladados a la dotación policial correspondiente para los fines legales de lugar. Con estas acciones, la Policía Nacional reafirma su compromiso de garantizar el orden público y la tranquilidad de los ciudadanos en la provincia Peravia.