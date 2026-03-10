Corredor Independencia inicia operación comercial con tarifa de RD$35 por pasaje

Santo Domingo.- A partir de este martes 10 de marzo de 2026, los usuarios del Corredor Independencia deberán pagar RD$35 por pasaje, luego de que el Gabinete de Transporte anunciara el inicio formal de la operación comercial del servicio.

La decisión se produce tras varias semanas en las que el corredor funcionó en fase de prueba, período durante el cual las autoridades evaluaron el desempeño del sistema y la adaptación de los ciudadanos al nuevo modelo de transporte. En ese tiempo se registraron 849,341 pasajeros movilizados, cifra que refleja el uso constante del servicio en esta importante vía del Distrito Nacional.

De acuerdo con la información ofrecida, los pasajeros tendrán diversas opciones para realizar el pago, entre ellas tarjetas de débito o crédito con tecnología sin contacto (Visa y Mastercard), tarjeta Metro, tarjeta SD Go y billeteras electrónicas como Apple Pay y Google Pay. También se permitirá el pago en efectivo, aunque los usuarios deberán llevar RD$35 exactos, ya que el sistema no entregará cambio.

Las autoridades informaron además que se estarán entregando tarjetas del sistema de forma gratuita hasta agotar existencia. Cada una contará con RD$40 de balance inicial, equivalente al valor de un pasaje.

Para facilitar el acceso al servicio, se habilitaron puntos de recarga en varias paradas del corredor, entre ellas el kilómetro 13, kilómetro 12 con avenida Isabel Aguiar, la parada del supermercado La Sirena, Morga, avenida París con Juana Saltitopa y Parque Independencia. Asimismo, se recomienda a los usuarios recargar sus tarjetas con anticipación para evitar inconvenientes al momento de abordar.