Santo Domingo.– El exgerente de servicio al usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Roberto Canaán, figura en el expediente del Ministerio Público como la persona que habría entregado un adelanto de 10 mil dólares al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de incurrir en actos de corrupción mientras manejaba investigaciones sensibles.

De acuerdo con la orden de arresto, Canaán sostuvo un encuentro con el imputado el pasado 13 de marzo en el parqueo de un establecimiento comercial, donde el fiscal presuntamente utilizó información privilegiada del proceso para ejercer presión en su contra.

El expediente, instrumentado por la Dirección de Persecución del Ministerio Público, establece que Valdez Alcántara habría exigido inicialmente la suma de 200 mil dólares para favorecer al investigado, monto que luego fue reducido a 150 mil dólares tras un proceso de negociación.

Además del dinero, el fiscal habría condicionado el acuerdo a la entrega de un reloj Rolex y un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz modelo 350 o 450, de color negro, descartando otras opciones de menor categoría.

El Ministerio Público sostiene que el imputado mantuvo una presión constante sobre Canaán mediante llamadas telefónicas, en las que reiteraba exigencias relacionadas con el pago, fijando como fecha límite el 24 de marzo, bajo advertencia de proceder con la judicialización del caso en su contra.

Según las autoridades, fue en ese contexto que se produjo la entrega inicial de 10 mil dólares, momento en que el fiscal fue arrestado en flagrante delito como parte del seguimiento que se le daba al caso.

Valdez Alcántara, quien estaba adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), formaba parte de equipos que investigaban casos de alto perfil, incluyendo procesos vinculados a Senasa.

La investigación es dirigida por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien ordenó profundizar las indagatorias para determinar responsabilidades y establecer si existen otros implicados en el caso.