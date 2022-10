Cortas relaciones

El rapero Kanye West sigue perdiendo negocios, ahora fue invitado a retirar su cuenta del banco JP Morgan, mientras la compañía Adidas cortó la colaboración con su marca Yeezy tras sus tweets antisemitas, informa la edición digital de la revista Elle.

Por declaraciones

El medio norteamericano Page Six difundió declaraciones del artista el miércoles por la noche sobre lo ocurrido y éste explicó que estaba feliz de haber publicado lo que pensaba. Diversas fuentes confirmaron que el JP Morgan Chase le dio plazo hasta noviembre para encontrar un nuevo banco para las operaciones financieras de su compañía Yeezy. “No se dio ninguna razón oficial, pero enviaron esta carta para confirmar” explicó una fuente al portal Page Six.

Luchó por salud

Según informa People en Español, el actor de hollywood, Orlando Bloom dio a conocer uno de los momentos más oscuros de su vida, cuando un accidente que casi le ocasiona la muerte le obligó a luchar por su salud física y mental.

Orlando Bloom

Tercer piso

El actor explicó que siendo un jovencito se cayó desde la altura de un tercer piso cuando el tubo de desagüe por el que estaba subiendo hacia el tejado de una casa se rompió. «Cuando tenía 19 años, me caí tres pisos desde una ventana y me rompí la espalda», dijo en un video con UNICEF en Instagram. «Fui muy afortunado de sobrevivir la caída». Bloom confesó que el pronóstico de los doctores no era prometedor e incluso le llegaron a decir que no volvería a caminar.

Cierre festival

La obra “Un tonto en una caja”, clausurará este fin de semana el Festival de Teatro Cómico “FESTECOM”, celebrado en Casa de Teatro. La segunda edición del evento presentó una cartelera ininterrumpida en la que el publico disfrutó diversas piezas.

“Un tonto en una caja

De la obra

La reflexiva y divertida obra del dramaturgo Martin Giner, llega de la mano de Producciones Noventu, y subirá a escena, el viernes 14 de octubre, 8:30pm; sábado 15 de octubre, 8:30pm, y domingo 16 de octubre, 6:30pm, con las actuaciones de Patricio León, Noel Ventura y Raymal García; a un costo de 300 pesos por persona. Esta fiesta de la comedia teatral, organizada por el comediante y actor Noel Ventura, está dedicada a la trayectoria de Irving Alberti.