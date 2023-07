Corte apodera hoy sala conocerá caso Lotería

La Corte de Apelación del Distrito Nacional apoderará en las próximas horas a la sala que conocerá el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión que descargó al exadministrador de la Lotería Nacional involucrado en fraudes en sorteos de la entidad.

El caso será sorteado por el tribunal de alzada en las próximas horas entre sus tres salas penales. En el caso también apelaron los imputados que resultaron condenados.

El Segundo Tribunal Colegiado descargó por falta de pruebas al exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, y condenó a ocho imputados en el caso Operación 13 por al fraude cometido en la Lotería Nacional y que ascendió a más de 500 millones de pesos.

Las magistradas del tribunal también descargaron al imputado Edison Miguel Perdomo por no comprobarse que recibió soborno y las demás acusaciones que le hacía el Ministerio Público.

En tanto que fueron condenados William Rosario Ortiz a siete años de prisión por lavado.

Uno de los testigos dijo que el exadministrador de la Lotería había prometido a los demás siete condenados que iban a ser ascendidos en la Lotería y se le pagaría por ejecutar el fraude.

“Aquí todos se conocían, incluyendo al señor Dicent”, afirmó el tribunal al señalar que el exadministrador de la Lotería conocía a Rosario Ortiz porque llegó a desempeñarse como vocero de Fenabanca, que fue presidida por el hoy condenado.

“Sin embargo, el hecho de la existencia de esa vinculación de amistad, el tribunal no ha podido extraer más allá de ese vínculo de esa relación si hubo un desliz, si hubo una reunión de este ciudadano (Maisichell Dicent) con el hoy indicado William, con algunos de los procesados. No tenemos una llamada, no tenemos un mapeo, no tenemos un acercamiento, no tenemos nada. Solamente se le ha traído al tribunal las declaraciones incriminatorias de una procesada, Valentina Rosario Cruz.