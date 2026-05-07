Corte de Florida impone 60 años de prisión por abuso sexual infantil

Dagoberto Peña

Exbaloncestista

Los 60 años de prisión a que fue condenado por una corte de Florida, Estados Unidos, por abuso sexual de una menor de edad, reflejan la magnitud de la violación en que incurrió. La sentencia transmite, a su vez, un aviso contundente no solo contra deportistas, sino contra todos los que abusan de menores de edad.

Britney Spears

Cantante estadounidense

Tal parece que no está rehabilitada de sus adicciones a las drogas y el alcohol. Al ser detenida por conducción temeraria, antes que estigmatizarla por su condición, se le debe remitir a un centro especializado de rehabilitación. Los muchos incidentes que ha protagonizado indican que, más que condena, necesita atenciones facultativas.

Te puede interesar: Un mensaje contundente de justicia por maltrato animal

Juan Bolívar Díaz

Periodista y diplomático

El protagonismo que ha tenido como periodista en los acontecimientos políticos de las últimas décadas colma de expectativas las memorias que publicará bajo el título “Con las riendas tensas”. Por la persecución y el atentado que sufrió durante los 12 años de Balaguer tuvo que exiliarse. El libro será puesto en circulación el lunes 16 de este mes a las 6:00 p. m. en la biblioteca de la UASD.