El nuevo escándalo de Britney Spears que sacude su carrera

Britney Spears

Actriz y cantante

Aunque fuera liberada casi de inmediato, su detención por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol es otro de los conflictos que ha afrontado en los últimos tiempos. La Policía la condujo a un hospital psiquiátrico para que le hagan los exámenes correspondientes. Su tormentosa conducta se ha convertido en obstáculo para su carrera.

Yeni Berenice Reynoso

Procuradora general de la República

Reforzar la persecución contra el lavado de activos, como ha planteado, será siempre un gran impulso para erradicar una práctica cada vez más sofisticada. En el caso de este país es obvio que se tiene que hacer más para lidiar contra estructuras que parecen intocables, como se ha evidenciado en grandes escándalos que permanecen impunes.

Puedes leer: ¿Por qué Britney Spears fue arrestada en California?

Doris B. González

Presidenta Servicios Educación Nueva York

Se trata de un significativo reconocimiento a su eficiencia e integridad la nominación como titular interina de la Corporación de Servicios de Educación Superior de Nueva York. Es otra distinción para la comunidad dominicana. Se ha ponderado la transparencia con que ha administrado programas sociales.