El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, denunció hoy el aumento exorbitante del costo de terminación del recién inaugurado hospital regional Doctor Ángel María Gatón, en la región Nordeste, debido a que estaba presupuestado en 1,900 millones de pesos y se aumentó a 9, 426 millones de pesos.

Lorenzo argumentó que la obra este gobierno la recibió avanzada en más de un 80% y que ya los aires acondicionados estaban en las instalaciones pueda que sin explicación aumentara más de 7,400 millones.

Señaló que el hospital no se encuentra dando servicios, ya que carece de una planta de tratamiento de aguas residuales, lo que amenaza con contaminar el río Yuna con el vertido del líquido del hospital.

El exsenador de la provincia de Elías Piña afirmó que el gobierno ha presentado el hospital Ángel María Gatón a la opinión pública nacional como la «panacea» de la región, pese a las debilidades que afronta en diversas áreas.

Sin embargo, reconoció que es la obra de salud más importante de la región Nordeste, la cual no está brindado servicios, sin datos ni explicación de cuándo a brindar asistencia médica a los pacientes.

Puedes leer: PLD alerta sobre crisis en el sector construcción: más del 50% de las obras públicas están paralizadas en RD

Lorenzo explicó, que la obra fue diseñada en el gobierno del PLD para 352 camas, a un costo de 1,99 millones de pesos, mientras que las autoridades sanitarias la bajaron a 318, de las cuales solo van a funcionar 160 a un costo de 9,400 millones.

El viejo hospital San Vicente de Paul, cuenta actualmente con 225 camas y son insuficientes, con lo cual 160 para la región del Nordeste no cubrirá ni el 50% de la demanda, de los residentes de la zona.