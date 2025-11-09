El expresidente de la Cámara de Diputados y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Radhamés Camacho. / Fuente externa.

Santo Domingo.- El expresidente de la Cámara de Diputados y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Radhamés Camacho, exhortó al Gobierno a dejar de buscar excusas y proceder a asignar los fondos públicos necesarios para aplicar la indexación salarial.

“Este pueblo no resiste eso. Este pueblo no resiste el alto costo de la vida y el presidente y el gobierno no pueden estar buscando excusas”, expresó Camacho al ser abordado por periodistas en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez del PLD.

El dirigente político afirmó que la indexación salarial es la mejor forma de aliviar el impacto del alto costo de la vida que afecta a las familias dominicanas.

También te puede interesar:

“Que no busquen excusas”

Camacho hizo un llamado al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, a “estudiar bien la clase” y buscar los recursos necesarios.

“Así como están asignando fondos para un grupo de cosas que no tenían previstas, que lo busquen de ahí”, señaló en respuesta a declaraciones del funcionario.

PLD mantiene su postura

Con sus declaraciones, Camacho ratificó la posición del PLD, que desde 2023 reclama en reiteradas conferencias de prensa la aplicación de la indexación salarial establecida en el artículo 327 del Código Tributario dominicano.

El partido morado sostiene que la medida es esencial para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados frente al impacto acumulado de la inflación.