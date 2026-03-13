Coyote infectado con rabia provoca ataques y alarma en Westchester, Nueva York

Un coyote con rabia atacó a tres personas y a seis perros en los condados de Westchester y Bronxville, lo que obligó a la policía a abatir al animal a tiros para evitar más incidentes.

El Departamento de Salud confirmó que el coyote estaba infectado con rabia tras realizar pruebas en su cerebro. Esta enfermedad puede provocar comportamientos anormales en los animales.

Entre los signos más comunes de rabia se encuentran la agresividad, el letargo, el tambaleo y la presencia de espuma en la boca. En este caso, el animal mostró un comportamiento agresivo inusual en zonas recreativas populares cercanas al Siwanoy Country Club y al Twin Lakes Park.

Te puede interesar leer: Pastor Ezequiel Molina Jr clama por liberación ante tendencia «Therian»

Las autoridades indicaron que cerca del área donde ocurrieron los ataques residen varias familias dominicanas, aunque no se revelaron las identidades ni la nacionalidad de las personas afectadas. El Departamento de Salud del Condado de Westchester recomienda evitar el contacto con animales salvajes o callejeros y enseñar a los niños a no acercarse a ellos, incluso si parecen amigables o heridos.