Ciudad de Panamá. — El Ministerio de Ambiente de Panamá ordenó este miércoles una investigación administrativa exhaustiva para esclarecer la muerte de una mono araña a causa de una tuberculosis transmitida por un ser humano.

La investigación tiene como objetivo revisar los procedimientos aplicados durante el manejo, atención y seguimiento médico del ejemplar, con el fin de determinar la trazabilidad del contagio y garantizar la transparencia en este caso.

También busca definir medidas correctivas para situaciones similares en el futuro, asegurando el bienestar de los animales silvestres y la salud del personal veterinario y de la población en general.

Estado de salud del primate y hallazgos médicos

La hembra de cuatro años, una Ateles fusciceps, llegó en noviembre pasado a una clínica veterinaria pública especializada en fauna silvestre, como resultado de una tenencia ilegal. Presentaba un cuadro de abundante secreción nasal, tos, alopecia, pañalitis por el uso de pañales desechables y obesidad, según información oficial.

Tras realizar una PCR, los resultados confirmaron una tuberculosis zoonótica de origen humano, altamente contagiosa y con riesgo para la salud pública. El análisis detalló que el contagio habría ocurrido de humano a animal, indicando contacto directo del primate con una persona infectada, según el Ministerio.

Protocolos y advertencias sobre tenencia ilegal

El Ministerio de Ambiente explicó que esta enfermedad puede transmitirse entre humanos y animales en ambas vías. Lamentó que, debido al deterioro progresivo de su salud, la mona no sobrevivió.

Tras confirmar el diagnóstico, se activaron protocolos interinstitucionales y las autoridades sanitarias realizarán los muestreos correspondientes de las personas que estuvieron en contacto con el primate.

El ministerio advirtió que el caso evidencia los riesgos de la tenencia ilegal de fauna silvestre, ya que la falta de controles sanitarios facilita la transmisión de enfermedades entre humanos y animales. Asimismo, exhortó a la población a no tener animales silvestres como mascotas, actividad prohibida por la ley.