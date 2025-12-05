CPT exige claridad en la muerte Stephora y advierte sobre aumento de agresiones a migrantes

Haiti.- El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití pidió este jueves a las autoridades dominicanas acelerar y transparentar la investigación sobre la muerte de la joven Stephora Anne-Mircie Joseph, ocurrida el pasado 14 de noviembre en Santiago, y cuyas causas continúan sin ser esclarecidas.

En un comunicado, el organismo lamentó profundamente el deceso y expresó su solidaridad a los familiares, al tiempo que reconoció la labor de las representaciones diplomáticas haitianas en República Dominicana, que según señaló actuaron con rapidez para acompañar y asistir a los padres de la joven.

El CPT subrayó que el caso debe ser manejado con el máximo respeto a los derechos fundamentales y a las garantías procesales, insistiendo en que es responsabilidad de las autoridades dominicanas conducir la investigación con rigor, diligencia y total transparencia.

La entidad también llamó la atención sobre la situación de miles de migrantes haitianos que, de acuerdo con sus reportes, han sido víctimas de agresiones, abusos y tratos degradantes en los últimos meses.

El Consejo advirtió que este clima de violencia afecta tanto a ciudadanos haitianos como a dominicanos, y que solo podrá enfrentarse mediante acciones coordinadas, responsables y alineadas con las obligaciones internacionales asumidas por ambos países.