Imbert, Puerto Plata.- Un hombre identificado solo como Geraldo (Tite) asesinó a su expareja al propinarle tres estocadas, en un hecho ocurrido este sábado en la comunidad de Saballo del municipio Imbert, provincia Puerto Plata.

La víctima fue identificada como Brendalis Castillo Padilla (Brenda), de 24 años y residente en el sector Barrio Nuevo, quien perdió la vida tras recibir las heridas mortales.

La joven recibió atenciones médicas en el hospital de Imbert, donde falleció a consecuencia de las heridas de arma blanca que recibió.

Informes indican que la pareja llevaba poco tiempo de separados, por lo que su victimario se mantenía en constante asedio tras esta no querer regresar con él. La pareja habían procreado dos niños.

La Policía Nacional inició de inmediato la búsqueda del victimario.